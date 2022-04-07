الصناعات الجوية الاسرائيلية توقع مع نظيرتها الهندية على اتفاق لتحويل طائرات

عملية تحويل الطائرات ستتم في الهند مع استخدام المعرفة الاسرائيلية ومواد محلية هندية

وقعت الصناعات الجوية الهندية HAL على مذكرة تفاهم مع الصناعات الجوية الإسرائيلية وذلك من أجل تحويل طائرات ركاب مدنية إلى طائرات للتزود بالوقود وشحن عسكرية MMTT.

وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس" ، فإن وسائل اعلامية هندية أفادت بأن الصناعات الهندية ستقوم بعملية التحويل مع استغلال التجربة والمعرفة التي تمتلكها الصناعات الجوية الإسرائيلية بتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن وتجربتها الكبيرة بتطوير وإنتاج منصات عسكرية رائدة. ويشمل الاتفاق بين الشركتين أيضا تحويل طاائرات الركاب الى طائرات شحن مدنية.

المدير العام لشركو الصناعات الجوية الاسرائيلية بوعاز ليفي تعهد بأن الشركة ستبذل أقصى جهودها بتحويل الطائرات في الهند مع استخدام محلية في الهند لإنتاج وتسويق المنصات. وأضاف بأنه خلال نقل المعلومات بمجال التحويل للهند "نحن نؤيد حملة ’صنع في الهند’، والتي تستهدف تشجيع الصناعات المحلية".