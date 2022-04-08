الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا تدينان عملية تل ابيب

بلينكن: "واشنطن تقف بحزم مع إسرائيل في "مواجهة الإرهاب العبثي والعنف"

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الهجوم في تل ابيب الذي راح ضحيته اسرائيليين واصيب اخرين، قائلا إن واشنطن تقف بحزم مع إسرائيل في "مواجهة الإرهاب العبثي والعنف".

وقال بلينكن، اليوم الجمعة: "حزينون على الشعب الإسرائيلي بعد هجوم تل أبيب، وقلوبنا مع عائلات القتلى وأحبائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، وأضاف بلينكن: " نتابع التطورات الهجوم ونحن على اتصال بشركائنا الإسرائيليين الذي نقف معهم بحزم في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى".

ومن جهتها ادانت سفارة تركيا في إسرائيل الهجوم الإجرامي في تل أبيب. وقالت "ندين الهجوم الارهابي في تل ابيب ونشعر بالقلق ازاء ازدياد عدد الحوادث في الاونة الاخيرة. نرسل تعازينا لشعب اسرائيل ولعائلات الضحايا".

ووقع الهجوم امس الخميس في شارع ديزنغوف، أحد أكثر الشوارع ازدحاما في مركز المدينة. وقتل منفذ الهجوم وهو فلسطيني من سكان مدينة جنين من الضفة الغربية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة قرب مسجد في احد احياء يافا.