المغرب يعلن عن استئناف الرحلات البحرية مع إسبانيا

استئناف العمل في موانئ طنجة المتوسط، وطنجة المدينة، والناظور والحسيمة

أصدرت مديرية الملاحة التجارية المغربية تعليماتها لاستئناف أنشطة النقل البحري من الموانئ المغربية باتجاه إسبانيا.

ودعت المديرية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالمغرب، في مذكرة لها، إلى استئناف العمل في موانئ طنجة المتوسط، وطنجة المدينة، والناظور والحسيمة، وإلى "توخي اليقظة بشكل خاص للامتثال للبروتوكولات الصحية".

وسيتعين على المسافرين تقديم استمارة صحية يتم تنزيلها عبر الإنترنت قبل الصعود إلى الباخرة. وقالت وزارة المغربية إنه "يجب أن يكون لدى المقيمين في المغرب (المغاربة والأجانب) جواز تلقيح ساري المفعول".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين تقديم نتائج اختبار "بي سي إر" لا تتعدى مدته 72 ساعة من تاريخ السفر.

جاء ذلك عقب إعلان البلدين بيانا مشترك والذي تم اعتماده في ختام المباحثات المعمقة التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الخميس المنصرم، حيث أكد أن من بين العناصر التي تضمنتها خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، "إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات"، و"إطلاق الاستعدادات لعملية ’مرحبا’".