تقرير : واشنطن ستفرج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج وطهران ستفرج عن ثلاثة مواطنين من جنسية الأميركية و الإيرانية

أضافت المصادر أن "الصفقة ستنفذ خلال الأيام المقبلة إن لم تظهر عقبات جديدة"

أعلنت مصادر مقربة من المفاوضات الإيرانية الأميركية، أن واشنطن وافقت على الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج، فيما ستقوم إيران بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين من ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية والأميركية، وذلك وفق صفقة قريبة بين الطرفين، حسب موقع العربي الجديد.

وأضافت المصادر أن "الصفقة ستنفذ خلال الأيام المقبلة إن لم تظهر عقبات جديدة"، مؤكدة أن "الصفقة تأتي في إطار تفاهمات نضجت بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بواسطة أطراف إقليمية وأوروبية، تشمل أيضاً عدم اتخاذ إيران خطوات نووية تصعيدية في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي لإحياء الاتفاق النووي".

وأكد المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن "الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية البالغ حجمها سبعة مليارات دولار، ومن المقرر أن تفرج إيران عن ثلاثة مواطنين هم التاجر الإيراني الأميركي البريطاني مراد طاهباز، والمواطنان الإيرانيان الحاصلان على الجنسية الأميركية، سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي"، مؤكدة أن "الأموال ستودع في حساب إيراني في الخارج، لكن لن تحصل طهران عليها نقداً، بل ستشتري بها سلعاً ومعدات ضرورية وأساسية".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة الأميركية أظهرت تقريباً استعداداً لرفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة المنظمات الإرهابية، لكنها لم توافق على أن ترافق الخطوة رفع العقوبات أيضاً عن الحرس والمؤسسات التابعة له"، مضيفة أن "هناك رفضاً أميركياً مطلقاً لرفع "فيلق القدس" عن قائمة الإرهاب".