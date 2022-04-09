الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا النووية ويجب على أطراف المفاوضات احترام ذلك

رئيسي: "على جميع أطراف مفاوضات فيينا احترام حقوق الأمة الإيرانية"

تطرق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إن بلاده "لن تتنازل عن الحقوق النووية للأمة". وأوضح أنه " على جميع أطراف مفاوضات فيينا احترام حقوق الأمة الإيرانية".

وبحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانيّة، ازيح اليوم السبت، الستار عن 9 منجزات نووية جديدة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية وذلك برعاية وحضور رئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي في قاعة المؤتمرات الدولية بطهران.

وأشاد الرئيس الإيرانيّ، خلال تفقّده المعرض، بالعلماء الإيرانيين العاملين في مجال الطاقة النووية، والتقدّم الذي أحرزوه، معتبرًا أنّ هذا التقدم هو رمز للثقة بالنفس والاعتماد على القوى الداخلية.

وأكد رئيسي على حقّ إيران في تطوير وانتاج الطاقة النووية، قائلاً ان "ضرورة تملّكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه. والاعتماد على شبابنا وعلمائنا يسفران عن نتائج إيجابية، وعلينا تطبيقهما في المجالات أخرى".