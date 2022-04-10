كوريا الشمالية تصف بايدن بعد هجومه على بوتين بأنه "رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"

أشار التعليق إلى أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، من دون ذكر اسمه.

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، في هجوم حاد بسبب اتهامه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكد تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية السبت أن "الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا الى معلومات لا أساس لها"، مضيفا "مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات".

وأشار التعليق إلى أن بايدن "رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة"، من دون ذكر اسمه، مضيفا "يمكننا أن نستنتج أن هناك مشكلة في قدراته الفكرية وأن تصريحاته المتهورة هي مجرد دليل على حماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة"، مردفا "يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة".

وكان الرئيس الأمريكي اتهم روسيا مرارا بارتكاب جرائم حرب وأثار جدلا في أواخر آذار/مارس بإعلانه أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". وقد دعا مؤخرا إلى محاكمة "مجرم الحرب" بوتين بسبب فظائع مفترضة ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

يشار إلى أن بيونغ يانغ انحازت إلى جانب موسكو في حربها ضد أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها "السبب الأساسي" لهذه الأزمة.

ويذكر أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تاريخ طويل من التهجم الشخصي على القادة الأجانب، حيث وصفت الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "أميركي خرف ومختل عقليا" وسلفه باراك أوباما ب"القرد" وجورج دبليو بوش ب"الرجل الأحمق".