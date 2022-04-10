تقرير: الجزائر تقرر التصعيد مع إسبانيا ردا على موقفها بشأن الصحراء

أكدت ذات المصادر، أن هذا القرار التصعيدي يأتي "نتيجة للتقارب الأخير بين الرباط ومدريد”

أفادت مصادر رسمية جزائرية، أن الجزائر قررت توقيف جميع عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إسبانيا من سواحلها، ورفضت توسيع الرحلات الجوية مع مدريد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك في خطوة تصعيدية ردا على موقف الحكومة الإسبانية الجديد بشأن الصحراء.

وأكدت ذات المصادر، أن هذا القرار التصعيدي يأتي "نتيجة للتقارب الأخير بين الرباط ومدريد”، حيث كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد جدد أثناء استقبله من طرف العاهل المغربي في الرباط، الخميس المنصرم، تأكيد موقف بلاده بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.

ومن المرتقب أن تذهب الجزائر إلى التصعيد بشكل كبير مع إسبانيا لحملها على التراجع عن موقفها الأخير من قضية الصحراء، حيث من المحتمل أن تحرك الجارة الشرقية للمغرب ورقة الغاز التي تعد من المفاتيح الجيو-استراتيجية في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، حسب ما أفاد به موقع أنا الخبر المغربي.

وكانت وزارة الخارجية الإسبانية، قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة الماضي، خريطة المغرب كاملة غير مبتورة، عقب اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسبانية بالملك محمد السادس، حيث وقعا على خارطة طريق "دائمة وطموحة" تتضمن "الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، وإعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، وإطلاق الاستعدادات لعملية مرحبا’".