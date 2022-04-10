بعد عام ونصف من الحرب: وفد مساعدات إسرائيلي يزور إثيوبيا

سيعقد أعضاء الوفد علاجات طبية عاجلة واجتماعات مع كبار المسؤولين في أديس

بعد عام ونصف على اندلاع الحرب في إثيوبيا، يغادر أول وفد إسرائيلي البلاد غدًا (الاثنين) الى اثيوبيا. بادر بتنظيم الوفد عضو الكنيست عن حزب "الليكود" غادي ياركان وسيضم نائبين آخرين من الائتلاف وهم إميلي معطي من حزب العمل وفلاديمير بلياك من حزب "يش عتيد".

رئيسة لجنة الصحة في الكنيست، عضو الكنيست إديت سيلمان، الذي كان من المفترض أن تشارك، ألغت انضمامها بسبب التطورات السياسية. الأعضاء الآخرون في الوفد الذي يضم 13 شخصًا، هم أعضاء بارزون في جهاز الصحة الإسرائيلي، بمن فيهم البروفيسور الحنان بار أون، طريف بدر، حنوك قشتان، والدكتور أفينوعام بيروغوفسكي، وآفي يتسحاق وغيرهم.

سيغادر الوفد إلى أديس أبابا غدًا ويعود إلى إسرائيل عشية عيد الفصح اليهوديّ يوم الخميس من الأسبوع الجاري. الغرض من الزيارة هو فحص الاحتياجات الطبية في إثيوبيا.

وفقًا لهذه الزيارة، سيتم إطلاق وفود إضافية في وقت لاحق وسيتم الاتفاق على تعاون منتظم بين المستشفيات في إسرائيل وإثيوبيا. يقف وراء تنظيم الوفد جمعية التنمية الدولية SID التي تقدم المساعدة للعالم النامي.

وسيجري أعضاء الوفد العلاج الطبي العاجل للمحتاجين، بما في ذلك العمليات الجراحية في جوندار، ولكن معظم الزيارة ستكون جولات في المستشفيات بالإضافة إلى اجتماعات مع كبار مسؤولي الدولة في أديس، بما في ذلك وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وغيرهم. جاء هذا بحسب ما نشر موقع "يسرائيل هايوم" بالعبرية.