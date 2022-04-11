شركة إسرائيلية تشارك بتطوير المروحية المستقبلية للجيش الأمريكي

الفرع الأمريكي لشركة ألبيت الإسرائيلية يشارك بتطوير المروحية المستقبلية للجيش الامريكي

ضمت شركات الطيران "سيكورسكي للطائرات " و"لوكهيد مارتن" و"بوينغ" ستة أعضاء جدد إلى طاقم تطوير مروحية Defiantـ أعضاء طاقم هؤلاء المزودين سينضم للدعم بالمنافسة حول مروحية Defiant X وهي المروحية المستقبلية للجيش الأمريكي,

وبحسب "يسرائيل ديفنس" الشركات التي انضمت للطاقم تشمل شركة "البيت " الاسرائيلية، أي الفرع الأمريكي للشركة Elbit Systems of America، مع Parker Aerospace، و Collins Aerospace، و ATI Forged Products، و Magnaghi Aeronautica، و Marotta Controls.

وقال بول لمان رئيس شركة سيكورسكي "طاقم DEFIANT يبني سلسلة إمداد قوية لتزويد الجيش بمروحية قابلة للتحويل". وإضاف "هذا الطاقم والتجربة التي أثبتها ستضمن بأن Defiant X ستكون مروحية منخفضة المخاطر، وموثوقة وصامدة بالنسبة لجنودنا والمهمات الهجومية طويلة المدى للجيش".

من جانبه صرح مارك تشيري، نائب رئيس والمدير العام لـ Boeing Vertical Lift "بواسطة علاقات المزودين القائمين الكثيرة، قمنا بتشكيل طاقم الصناعة الأفضل حتى نزود مروحية مبنية مخصصة، ذات مخاطر قليلة ومنخفضة التكلفة من الجيل الثاني، ويمكنها العمل في عدة ميادين، أيضا في المستقبل".

هذه الشركات اختيرت بناء على خبرتها في دعم مروحية أباتشي، بلاك هوك وشينوك للجيش الأمريكي. الطاقم سيدمج متطلبات Modular Systems Open Approach للجيش وسيواصل تبني تقنيات إنتاج متطورة والتي أجري بها استخدام لتصميم وتصنيع الأسطول الحالي للجيش.

الطاقم اعلن في شهر شباط/فبراير بأن Honeywell ستوفر محرك جديد HTS7500 لتحريك Defiant X. من المتوقع منح عقد للمروحيات الهجومية المستقبلية طويلة المدى للجيش الأمريكي هذا العام.