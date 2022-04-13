رئيسة الوزراء السويدية تؤكد أن بلادها ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو في يونيو/حزيران المقبل

أضافت الصحيفة، أنه من المقرر تقديم الطلب في اجتماع للناتو في مدينة مدريد يومي 29 و30 من يونيو/حزيران المقبل

أفادت صحيفة سفينسكا داجبلاديت السويدية، اليوم الأربعاء، أن رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون أكدت بلادها قررت التقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر تقديم الطلب في اجتماع للناتو في مدينة مدريد يومي 29 و30 من يونيو/حزيران المقبل.

وجاءت هذه المعلومات إلى الصحيفة بنفس اليوم الذي سوف تستقبل به رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون نظيرتها الفنلندية سانا مارين، وأحد الموضوعات التي من المحتمل أن تكون على رأس جدول أعمالهن هو السياسة الأمنية.

وفي نفس السياق، تُصدر السلطات الفنلندية، اليوم الأربعاء، تقريرا محوريا حول وضعها الاستراتيجي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يمهّد الطريق لنقاش برلماني حول احتمال انضمام البلد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحلول الصيف.

واعتبرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين التي لطالما عارض حزبها الاشتراكي-الديموقراطي الانضمام إلى الناتو، في تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي، أنه من المرتقب البتّ في هذه المسألة قبل بداية الصيف، أي تحديدا قبل اجتماع مهمّ للناتو في مدريد في 29 و30 حزيران/يونيو.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفنلندي السابق أليكس توب أن "تغيير الموقف (من الانضمام إلى الناتو) هو للاشتراكيين-الديموقراطيين بمثابة تغيير الديانة".

وكانت موسكو قد حذّرت ستوكهولم وهلسنكي من "العواقب السياسية والعسكرية" لالتحاقهما بالحلف.

ويتوقّع مدير الأبحاث في الوكالة السويدية للأبحاث الدفاعية روبرت دالسيو أن "تحدث روسيا ضجّة وتعرب عن استيائها وتتوعّد"، مستبعدا أن "تنحو الأمور منحا عنيفا. لكن نظرا لموقف بوتين الراهن، كلّ شيء وارد".

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، أعاد الأمين العام للناتو النروجي ينس ستولتنبرغ التأكيد في أكثر من مناسبة على أن الباب مفتوح لهذين البلدين من الشمال الأوروبي اللذين تقرّبا أكثر من الحلف منذ انتهاء الحرب الباردة.