سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يدعو لإصلاح العلاقة بين واشنطن والرياض

السفير الإسرائيلي: "السعودية لاعب مهم للغاية في منطقتنا مهم جدا أن تتحسن العلاقات"

دعا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، الولايات المتحدة لإصلاح العلاقة بين واشنطن والرياض بعد ان طلب أعضاء بمجلس النواب الأمريكي يطلبون من بايدن أن يصبح أكثر صرامة مع السعودية.

وشدد السفير الإسرائيلي أن إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض "سيكون حاسما بشكل خاص في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني"، الذي تعارضه كل من إسرائيل والسعودية.

وبحسب ما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي عن السفير الإسرائيلي قوله إن "السعودية لاعب مهم للغاية في منطقتنا، وفي العالم الإسلامي ككل من الناحية الاستراتيجية، وأنا لا أتجاهل كل الصعوبات، وأعتقد أن هذا مهم جدا لمنطقتنا أن تتحسن العلاقات".

وأضاف هرتسوغ إن إسرائيل "تنظر بقلق إلى التوتر المستمر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعودية، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تقارب سعودي مع روسيا والصين، وإلى وجود أمريكي أقل في الخليج، ما قد يشجع إيران"، مشيرا إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية متوترة منذ انتخاب بايدن، الذي وعد في حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة".