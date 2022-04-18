السعودية تستنكر الإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين في السويد

أكدت الشرطة السويدية إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة أمس الأحد في العاصمة ستوكهولم

أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة "أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات".

ومن جانبها، أكدت الشرطة السويدية إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة أمس الأحد في العاصمة ستوكهولم بين قوات الأمن ومتظاهرين احتجوا على جماعة يمينية متطرفة تتباهى بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة.

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وقالت الشرطة في بيان "أطلقت الشرطة عدة رصاصات تحذيرية. ويبدو أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بشظايا مرتدة وهم يعالجون حاليا في المستشفى"، مضيفة أنهم "قيد الاعتقال للاشتباه في ارتكابهم جريمة".

وتعتبر هذه ثاني صدامات حول الموضوع نفسه تشهدها مدينة نوركوبينغ بضواحي العاصمة السويدية خلال أربعة أيام.

وجاءت الصدامات الأولى اثر احتجاج ضد مسيرة لحركة "سترام كورس" المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان، كما نظّمت تظاهرة أخرى أمس الأحد للاحتجاج على فعالية أعلن بالودان في وقت لاحق إلغاءها.

وأوقف في نوركوبينغ أربعة أشخاص من بين حوالي 150 مشاركا في "أعمال الشغب العنيفة" التي تم خلالها إلقاء الحجارة على الشرطة وإحراق سيارات، وفق ما أعلنت قوات الأمن السويدية.

وبحسب ما أوردت وكالة "تي تي" المحلية السويدية عن السلطات الصحيّة، نقل إلى المستشفى عشرة أشخاص مصابين بجروح طفيفة في أعقاب هذه الاشتباكات وصدامات مماثلة في مدينة لينشوبينغ المجاورة حيث تراجعت حركة "سترام كورس" عن تنظيم تجمّع آخر.