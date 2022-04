السعودية تستنكر الإساءة للقرآن والتحريض ضد المسلمين في السويد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، عن استنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة "أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات".

ومن جانبها، أكدت الشرطة السويدية إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص خلال صدامات عنيفة أمس الأحد في العاصمة ستوكهولم بين قوات الأمن ومتظاهرين احتجوا على جماعة يمينية متطرفة تتباهى بحرق نسخ من القرآن خلال تجمعاتها العامة.