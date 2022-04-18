الولايات المتحدة تعمل أمام اسرائيل والسلطة ودول عربية بالمنطقة لمنع حدوث تصعيد في القدس

وقناة العربية تتحدث عن لقاء مرتقب بين وفد مصري والفصائل الفلسطينية وأخر بين اسرائيل ومصر

أعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية مساء اليوم في مؤتمر صحافي إن عدة مسؤولين في الولايات المتحدة تحدثوا مع مسؤولين إسرائيليين ، وفي السلطة الفلسطينية ودول عربية في المنطقة نهاية الأسبوع.وـأضاف برايس إن الاتصالات مع هذه الجهات تمحورت حول المحاولات لمنع حدوث اي تصعيد في القدس.

وعلى صعيد متصل افادت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة عن "لقاء مرتقب بين مسؤولين مصريين واسرائيليين لمنع تفاقم التصعيد الحالي" وقالت المصادر ان "القاهرة تسعى الى حلول سريعة لوقف التصعيد" كما افادت المصادر ان "ترتيبات تجري لقاء وفد مصري مع الفصائل الفلسطينية لبحث التصعيد"، جاء هذا في عدة تغريدات على صفحتها في تويتر.

وعلى خلفية الاحداث الامنية في اسرائيل وفي مدينة القدس ، اعلن الجيش الاسرائيلي عن اعتراض القبة الحديدية لقذيفة من غزة، ولم تعلن اي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الامر، ولم تتسبب القذيفة بأية اضرار او اصابات، في حين قالت مصادر فلسطينية لموقع "واينت" انهم يقدرون بأن الجهاد الاسلامي هو من يقف وراء القذيفة.