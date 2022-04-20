English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • تقرير: بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب خاشقجي

تقرير: بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب خاشقجي

i24news

دقيقة 1
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
BANDAR AL-JALOUD / SAUDI ROYAL PALACE / AFPولي العهد السعودي محمد بن سلمان

جرى هذا خلال اللقاء الذي جرى بين جايك سوليفان وولي العهد السعودي بن سلمان في سبتمبر الماضي

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، خلال اجتماعهما في شهر ايلول/سبتمبر الماضي. 

Video poster

وقال التقرير إن الأمير السعودي صرخ في وجه الأخير بعد أن طرح أمامه قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.وذكرت مصادر كانت شاهده على تبادل التصريحات بأن بن سلمان أوضح بأنه لا يريد نقاش هذا الموضوع مرة أخرى، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تنسى طلبها مضاعفة انتاج النفط. 

أزمة الثقة بين السعودية والولايات المتحدة تطورت في أعقاب الانتقادات الأمريكية للحرب في اليمن وقضية خاشقجي، كما قامت الإدارة الأمريكية العام الماضي بإزالة جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، وافادت الصحيفة ذاتها مؤخرا بأن بن سلمان رفض تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

وذكرت الصحيفة في تقريرها إن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة قالوا :" إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والقادة الفعليين للسعودية والإمارات حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط" 

 