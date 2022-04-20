تقرير: بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي بسبب خاشقجي

جرى هذا خلال اللقاء الذي جرى بين جايك سوليفان وولي العهد السعودي بن سلمان في سبتمبر الماضي

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، خلال اجتماعهما في شهر ايلول/سبتمبر الماضي.

وقال التقرير إن الأمير السعودي صرخ في وجه الأخير بعد أن طرح أمامه قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.وذكرت مصادر كانت شاهده على تبادل التصريحات بأن بن سلمان أوضح بأنه لا يريد نقاش هذا الموضوع مرة أخرى، وأنه يجب على الولايات المتحدة أن تنسى طلبها مضاعفة انتاج النفط.

أزمة الثقة بين السعودية والولايات المتحدة تطورت في أعقاب الانتقادات الأمريكية للحرب في اليمن وقضية خاشقجي، كما قامت الإدارة الأمريكية العام الماضي بإزالة جماعة الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، وافادت الصحيفة ذاتها مؤخرا بأن بن سلمان رفض تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت الصحيفة في تقريرها إن مسؤولين من الشرق الأوسط والولايات المتحدة قالوا :" إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والقادة الفعليين للسعودية والإمارات حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط"