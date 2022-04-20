الرئيس الأمريكي لم يحسم موقفه بعد بشأن شطب الحرس الثوري الإيراني من "قائمة الإرهاب"

قال خبير الشؤون الإيرانية، علي واعظ، إن "كل طرف يأمل أن يكون الطرف الآخر أول من يلين موقفه"

في الوقت الذي تشترط فيه إيران شطب هذه الحرس الثوري الإيراني من "قائمة الإرهاب"، يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن متّجها للإبقاء على هذا القرار، زغم أنه سيعرقل العودة إلى التقيّد التام بالاتفاق الدولي المبرم بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي.

وقال خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية، علي واعظ، إن "كل طرف يأمل أن يكون الطرف الآخر أول من يلين موقفه".

ومن جانب آخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تفكر في إلغاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري وإبقاء "فيلق القدس" بدلاً عنه على "قائمة الإرهاب"، حسب وكالة سبوتنيك عربي الروسية.

وأشارت التقديرات، إلى "إسقاط العقوبات عن نحو 80 - 180 ألفا من الحرس الثوري، فيما ستشمل فقط "فيلق القدس" المكون من 20 ألف مقاتل إيراني"، مؤكدة أن "قادة من الجمهوريين اعتبروا الاقتراح بمثابة خرق للصفقة إذا تم تقديمه إلى الكونغرس للموافقة عليه".

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني قوله إن "إيران رفضت اقتراحا أمريكيا، للتغلب على هذه النقطة الشائكة، بإبقاء "فيلق القدس" ضمن العقوبات المفروضة على المنظمات الإرهابية الأجنبية، في حين يتم رفع الحرس الثوري ككيان من القائمة".

وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد خرجت من الاتفاق النووي في العام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردّت على الخطوة الأميركية بالتحرّر بشكل تدريجي من القيود المفروضة بموجبه على أنشطتها النووية.