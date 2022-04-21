اسبانيا توقف برتغاليا مطلوبا من الإنتربول لصلته بانفجار مرفأ بيروت

أوقف خورخي موريرا البالغ من العمر 43 عاما، في مدريد الأربعاء وأفرج عنه بشروط تضمنت منعه من مغادرة البلاد

أعلنت السلطات الإسبانية، الخميس، القبض على مواطن برتغالي مطلوب لدى شرطة الإنتربول، لصلته بانفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في آب/أغسطس 2020. وقالت المحكمة الاسبانية إن الرجل مطلوب في لبنان "لارتكابه جريمة إرهابية واستخدام متفجرات أدت إلى الوفاة، مع عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة".

أوقف خورخي موريرا البرتغالي البالغ من العمر 43 عاما، في مدريد الأربعاء وأفرج عنه بشروط تضمنت منعه من مغادرة البلاد ريثما يتم دراسة طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية، كما أعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.

وكان الرجل أوقف أولا في تشيلي لدى وصوله إلى مطار سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا لكنّ السلطات التشيلية منعته من دخول البلاد وأعادته على الفور على متن طائرة أخرى إلى مدريد بالتنسيق مع الإنتربول، بحسب ما أعلنت الشرطة التشيلية الأربعاء، في بيان.

وقال كريستيان سايز المسؤول في شرطة مطار سانتياغو إنّ الرجل مطلوب بشبهة إدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمّر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية صيف 2020.

وقال ماكسيميليانو ماكنمارا المسؤول في الانتربول في سانتياغو ان "النشرة الحمراء الصادرة بحقّ هذا الشخص كانت لا تزال سارية حتى اليوم (الاربعاء). بصورة عامة، تسمح بتحديد مكان وجود شخص ما في بلد أجنبي وتوقيفه".

وفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، عمل خورخي موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق. وبصفته موظفا في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من نيترات الأمونيوم كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت.

وبحسب الصحيفة البرتغالية، لم تستجب محكمة استئناف بورتو في حزيران/يونيو 2021 لطلب التسليم الذي أرسله لبنان إلى البرتغال، إذ لم يقدم لبنان جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة. وفي كانون الثاني/يناير 2021، قال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس إنّ الانتربول أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه أصدر بناء على طلبها "نشرات حمراء" بحق ثلاثة أشخاص يشتبه بصلتهم بالانفجار.