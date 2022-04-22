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امیر عبد اللهیان: لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء في مفاوضات فيينا

i24news

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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وإلى يساره مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا
(AP Photo/Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وإلى يساره مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا

وزير الخارجية الايراني: لا نعير اهتماما للمطالب الاضافية ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان امس الخميس ان طريق الدبلوماسية يسير بشكل ممتاز ولم نبتعد عن الوصول الى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا، وصرّح الوزير ان بلاده لا تعير اهتماما للمطالب الاضافية ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).

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وبعد اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان امس الخميس مع نظيره السوري فيصل المقداد، بحث الطرفان العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية المشتركة بينهما.

وأكد عبداللهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الجانب السوري من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وتعميق الصلة بين الشعبين السوري والإيراني.

ولفت الوزير إلى أهمية السعي لبلوغ الشراكة الاقتصادية والتجارية الحقيقية مجدداً وقوف ايران إلى جانب سورية وشعبها واستعدادها لتقديم المساعدة اللازمة لتجاوز الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية.