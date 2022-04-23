المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن يؤكد أن علاقة بلاده مع واشنطن تقف على أرضية صلبة

المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن: "الناس ينسون أن القوات السعودية والأمريكية قاتلت جنباً إلى جنب مرة "

أكد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد الناظر، اليوم السبت أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تقف على أرضية صلبة، مشيراً إلى "أنها متنوعة وتمتد إلى ما هو أكثر من السياسة".

وأضاف فهد الناظر، "أن العلاقات السعودية الأمريكية تشمل إلى جانب السياسة والاقتصاد والدفاع جوانب اجتماعية لا ينتبه إليها البعض، حسب قوله"، مؤكدا في "بودكاست" مع إذاعة سانت لويس الأمريكية، أن "هناك جانب اجتماعي في علاقات البلدين.. من الناس إلى الناس، وهذا ما لا ينتبه إليه كثيرون، أعتقد أن العلاقات طوّرت مصالح أمنية واقتصادية لكلا البلدين"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابع فهد الناظر، إلى أن البلدين عملا معاً "لدحر الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة"، مضيفاً: "الناس ينسون أن القوات السعودية والأمريكية قاتلت جنباً إلى جنب مرة ضد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأخرى ضد تنظيم الدولة في سوريا العراق"، مشيرا إلى أن "هناك نحو 35 ألف طالب سعودي يدرسون في مختلف مناطق الولايات المتحدة، وهؤلاء ينقلون ما استفادوا به إلى مجتمعاتهم المحلية".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي السعودي في وقت تتواتر فيه أنباء عن توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية موقف الرياض من الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب عليه من تداعيات على سوق الطاقة.

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن أمس الجمعة ترشيح مايكل راتني لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة، وذلك بعد أكثر من عام على شغور المنصب، حيث كان عدم تعيين سفير أمريكي في الرياض خلفاً للسفير السابق جون أبي زيد، الذي استقال في يناير 2021، جزءاً من حالة الفتور التي سيطرت على العلاقات منذ وصول بايدن للحكم، مطلع العام الماضي.