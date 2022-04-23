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رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

i24news

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رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في مطار بن غوريون قبل انطلاقه في زيارة الى البحرين 14/2/2022
Haim Tzah / GPOرئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في مطار بن غوريون قبل انطلاقه في زيارة الى البحرين 14/2/2022

بينيت :"على المجتمع الدولي ألا يخدم أجندة المنظمات الإرهابية"

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة السبت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعرب عن خيبة أمله إزاء عدم إدانة الأمم المتحدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

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وقال رئيس الوزراء في المحادثة إن "على المجتمع الدولي ألا يخدم أجندة المنظمات الإرهابية. وان إسرائيل هي القوة التي تفرض الاستقرار وإذا لم نقم بفرض النظام فلن يتمكن عشرات الآلاف من المسلمين من الصلاة. 

 كما تحدث الاثنان عن الزيارة المتوقعة للأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا وأوكرانيا، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين البلدين.