الرئيس الجزائري يعد بعدم قطع امدادات الغاز عن إسبانيا بسبب دعم الأخيرة للحكم الذاتي المغربي في الصحراء

شدّد الرئيس الجزائري على أنّ بلاده "لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، أنّ التحوّل في موقف إسبانيا تجاه قضيّة الصحراء "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا"، مضيفا أن بلاده "لها علاقات طيّبة مع إسبانيا، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة غيّرَ كل شيء".

وتابع تبون، "لن نتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة في ملفّ الصحراء، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ" لهذا النزاع، مؤكدا، "نطالب بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها"، مشددا على أنّ بلاده "لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف".

وفي نفس السياق، قالت مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة "سوناطراك" بداية نيسان/إبريل إنّها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد.

وصرّح الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار لوكالة الأنباء الجزائريّة أنّه "منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وقد قرّرت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقديّة الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. غير أنّه لا يُستبعَد إجراء عمليّة مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".

وكانت إسبانيا قد أقدمت على تغيير جذري في موقفها في 18 آذار/ مارس بشأن قضيّة الصحراء، فبعد التزامها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، دعمت الحكومة الإسبانيّة علنا مقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت سيادته.

فيما استغربت الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 آذار/ مارس، وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنيّة، ندّد تبون السبت بإعلان الحكومة الإسبانيّة في 18 آذار/ مارس عن دعمها لخطّة الحكم الذاتي المغربيّة.