بينيت تحدث مع بايدن: الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيزور إسرائيل في الأشهر المقبلة

وناقش بايدن وبينيت الملف الإيراني، وعلى وجه الخصوص إخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية الامريكية

تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة الأحد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية الاشتباكات في القدس والجهود المبذولة لمنع إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية.

وقال بينيت "أنا متأكد من ان الرئيس بايدن، صديق حقيقي لإسرائيل الذي يهتم لأمنها ولن يسمح بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية." واضاف "لقد أوضحت إسرائيل موقفها من هذا الموضوع: الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية في العالم".

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فقد هنأ بينيت خلال المحادثة الرئيس على عيد الفصح المسيحي وأطلعه على جهوده لإنهاء العنف والتحريض في القدس. وناقش الرئيس ورئيس الوزراء الملف الإيراني، وعلى وجه الخصوص المطلب الإيراني بإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية الامريكية ".

وقال مكتب بينيت أيضا إن بايدن قبل دعوة رئيس الوزراء وأبلغه أنه يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة، وبعد ذلك أكد البيت الأبيض الأمر.