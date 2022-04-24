إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الأصغر سنا يصبح رئيسًا لولاية ثانية

هنأ قادة الاتحاد الاوروبي الأحد إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، ورأى رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال أن أوروبا يمكنها "التعويل على فرنسا لخمسة أعوام إضافية".

وكتب ميشال على تويتر "في هذه المرحلة المضطربة، نحتاج الى أوروبا صلبة والى فرنسا ملتزمة تماما من أجل اتحاد أوروبي أكثر سيادة وأكثر استراتيجية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "أبدي ارتياحي الى التمكن من مواصلة تعاوننا الممتاز. معا، سنمضي قدما بفرنسا واوروبا".

وبدوره هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الرئيس الفرنسي المنتخب، معتبرًا أن الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا".

وكتب على تويتر بالفرنسية "تهانينا"، وتابع بالألمانية قائلًا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قوية لصالح أوروبا. يسعدني أننا سنواصل تعاوننا الجيد!"

كما وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس المنتخب، مبديا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكدا أن فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربا".

وغرد جونسون بالفرنسية الأحد "أهنىء إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهورية الفرنسية. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربا والأكثر أهمية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معا على موضوعات رئيسية بالنسبة الى بلدينا والى العالم".

وهنأ وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إيمانويل ماكرون وقال "تهانينا لصديقي العزيز إيمانويل ماكرون الذي تم انتخابه لرئاسة أخرى للرئاسة الفرنسية. ماكرون قائد مهم في هذا العالم وصديق حقيقي لإسرائيل. سنواصل العمل معًا ونعزز التعاون بين بلدينا ".

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية مساء الأحد بأن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على منافسته مارين لوبان.