مستشار الأمن القومي الأمريكي:"نصغي لمخاوف إسرائيل من ايران"

مستشار الامن القومي الاسرائيلي يجتمع مع نظيره الأمريكي لمناقشة مواضيع امنية واقليمية ودولية

اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي إيال حولتا اليوم الثلاثاء مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، وفي نهاية الاجتماع أفاد البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة تصغي للمخاوف الإسرائيلية بشأن التهديدات حول أمنها، وعلى رأسها التهديدات من جانب إيران والقوات المدعومة منها".

وبحسب النشر في "يسرائيل هيوم" أفيد أن "الجانبان اتفقا على مضاعفة التنسيق المتواصل، عن طريق مجموعة الاستشارة الاستراتيجية للولايات المتحدة- إسرائيل وتعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي في كل مكان ممكن مع الشركاء الإقليميين الآخرين".

من جانب آخر، لم يتطرق البيان للمحادثات بين الدول الغربية، روسيا والصين مع النظام الايراني، حول احتمالات استئناف الاتفاق النووي.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين اعترفوا بأن احتمالات ابرام اتفاق ضعيفة وحتى أنها صفر. نفس المسؤولين شددوا على أنه لا زال من الممكن وجود انقلاب مفاجئ، في نهايته يكون توقيع اتفاق. لكن "احتمال أن يوقع الجانبان في المستقبل القريب على اتفاق، تتراجع بوتيرة متسارعة".

ايضا،في الاجتماع بين سوليفان وحولتا تحدث الجانبان عن "عدد متنوع من المواضيع الأمنية الاقليمية والدولية" من بينها ’الغزو الروسي لأوكرانيا، وشدد الأمريكيون على الحاجة "لمواصلة دعم شركائنا الاوكرانيين".