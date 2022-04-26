تقرير: الجرائم المعادية للسامية في الولايات المتحدة بلغت “مستوى قياسيًا” في عام 2021

أضافت الرابطة في تقرير لها، أنه تم الإبلاغ عن 2717 حالة بشكل مباشر إليها في سنة 2021

أكدت رابطة مكافحة التشهير ADL، أن عدد الحوادث المعادية للسامية التي قامت بتسجيلها في عام 2021، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأضافت الرابطة في تقرير لها، أنه تم الإبلاغ عن 2717 حالة بشكل مباشر في سنة 2021، وعرف هذه السنة إرتفاعا بنسبة ٪34 عن السنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 2024 حادثة معادية للسامية في عام 2020 فقط.

وأكد التقرير أنه لم يشهد عام 2021 أي وفيات مرتبطة بمعاداة السامية في الولايات المتحدة، لكن رابطة مكافحة التشهير سجلت 88 هجومًا معادٍ للسامية، بزيادة 167٪ عن 33 هجومًا في حصيلة عام 2020.

واستشهدت الرابطة بالعديد من الأسباب لهذه الأعداد الكبيرة، بما في ذلك ما يسميه ADL "تحسين التقارير" من خلال الشراكات مع العديد من المنظمات اليهودية ، والتي ساعدت في تحديد 494 حادثة، أو 18٪ من الإجمالي.

وأشارت رابطة مكافحة التشهير أيضًا إلى الزيادة في عدد الحوادث المتعلقة بسلسلة مايو/أيار 2021 من الاشتباكات الدامية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، والتي تصدرت العديد منها عناوين الصحف الرئيسية في إسرائيل.