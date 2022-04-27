الولايات المتحدة:"لدينا مخاوف بأن تقوم ايران بتطوير قنبلة نووية في غضون أسابيع"

تأتي التصريحات الامريكية بعد وصول المباحثات حول العودة للاتفاق النووي الايراني الى طريق مسدود

تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الثلاثاء الى البرنامج النووي الايراني وقالت إن الولايات المتحدة قلقة من الامكانية من أن تقوم طهران بتطوير قنبلة نووية "في غضون أسابيع" فقط، تصريحات ساكي تأتي بعد تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بأن ايران قامت مؤخرا بتسريع برنامجها النووي.

وقالت ساكي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بحسب النشر في N12 إن "هذا بالتأكيد يقلقنا. وأضافت أنه نظرا للتقدم الايراني، الفترة التي ستحتاجها طهران لتطوير قنبلة نووية تقل بشكل كبير وهي بالفعل أقل من عام.

تأتي تصريحات ساكي وبلينكن بعد مفاوضات خلال الأشهر الأخيرة بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة ممثلين من ايران والدول الغربية في فيينا بهدف التوصل الى تفاهمات للعودة الى الاتفاق النووي. حتى أن الولايات المتحدة فكرت في إزالة الحرس الثوري الايراني من قائمة المنظمات الارهابية- امكانية أدت الى صدور انتقادات شديدة من جانب إسرائيل.

مع ذلك، وصلت المباحثات الى طريق مسدود وحتى أن المبعوث الأمريكي الى المباحثات روب مالي، اطلق تصريحات متشائمة "ليس من المؤكد بأننا سنوقع على اتفاق، بقيت فجوات كبيرة". وايضا الايرانيين صرحوا بأمور شبيهة، حيث شدد مستشار كبير لخامنئي إنه لا زال هناك قضايا غير محلولة بين الجانبين.