أعضاء الخدمة اليهود الذين يتطلعون إلى المشاركة في رحلات "حق الميلاد" الثقافية إلى إسرائيل لن يتمكنوا من السفر

أصدر الجيش الأمريكي إرشادات محدثة تحظر على أفراد الخدمة السفر إلى المنطقة دول في منطقة مسؤولية القيادة المركزية للولايات المتحدة (AOR) في إجازة، والتي تشمل إسرائيل.

في 8 سبتمبر/أيلول 2021، بعد أسبوع واحد بالضبط من انتقال إسرائيل رسميًا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، نشرت القيادة تحديثات لتوجيهاتها بشأن السفر، موقعة من قبل رئيس الأركان اللواء باتريك دي فرانك، وتنص لائحة القيادة المركزية 55-2 المنقحة على أن "السفر غير الرسمي إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية غير مسموح به".

وهذا يعني أن أعضاء الخدمة اليهود الذين يتطلعون إلى المشاركة في رحلات "حق الميلاد" الثقافية إلى إسرائيل لن يتمكنوا من السفر كما هو مخطط له.

بموجب التوجيهات التقييدية الجديدة، يمكن للجنود الرجال والنساء التقدم بطلب للحصول على الموافقة الطارئة من القادة وكبار ضباط العلم برتبة جنرال وأدميرال. ومع ذلك ، من غير المرجح أن تتم الموافقة على هذا الطلب، ويجب تقديم الطلبات مسبقا قبل 30 يومًا، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية اللفتنانت كولونيل كارين روكبيري، أنه "تم تغيير اللائحة كجزء من استجابة الجيش لاعتبارات كورونا في المنطقة"، مضيفا أنه "تم تنفيذ التغييرات ... على لائحة القيادة المركزية (CCR) 55-2، كاستجابة مباشرة لقيود كورونا المشددة في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتنا".