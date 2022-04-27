المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي تتهم الجيش الفرنسي بـ"التجسس والتخريب"

السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من خمسين انتهاكا متعمدا للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية"

قام المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بإتهام الجيش الفرنسي ب"التجسس" و"التخريب" بعدما نشرت هيئة الأركان الفرنسية تسجيل فيديو التقطته طائرة مسيّرة بالقرب من قاعدة في وسط مالي أعادتها فرنسا مؤخرا.

وقال الناطق باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا، في بيان إن السلطات "لاحظت منذ بداية العام أكثر من خمسين انتهاكا متعمدا للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، وخصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية"، مضيفا أن واحدا من آخر حوادث "انتهاك المجال الجوي المالي" كان "الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 نيسان/أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي التي نقلت السيطرة عليها" إلى القوات المسلحة المالية قبل يوم.

وأكد عبد الله مايغا، أن "الطائرة المسيّرة المذكورة كانت موجودة (...) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الباسلة"، موضحا أنه "بالإضافة إلى التجسس، قامت القوات الفرنسية بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة ملفقة لاتهام (جنود ماليين) بارتكاب جرائم قتل مدنيين لتشويه صورتهم".

وكان الجيش الفرنسي، وفي 21 نيسان/أبريل، بعد يومين من إعادته قاعدة غوسي العسكرية، قد اتهم مرتزقة روس من مجموعة فاغنر بالقيام بما أسماه "هجوم إعلامي" ونشر تسجيل فيديو قال إنه لمرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

ويُظهر الفيديو الذي صوّره الجيش الفرنسي بطائرة مسيرة جنودا منشغلين حول جثث يغطّونها برمال. وفي لقطة أخرى يظهر اثنان من هؤلاء العسكريين وهم يصورون جثثا دفن جزء منها.

وأكدت هيئة الأركان الفرنسية أنهم جنود بيض، مشيرة إلى أنهم أعضاء في شركة فاغنر العسكرية الخاصة تعرفت عليهم من تسجيلات فيديو وصور التقطت في أماكن أخرى.