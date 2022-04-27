موسكو وواشنطن يتبادلان سجينين بالرغم من تردي العلاقات بين البلدين جراء الحرب في أوكرانيا

بايدن: "المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها"

أعلنت روسيا والولايات المتحدة إتمام صفقة تبادل بين سجينين هما عنصر المارينز الأميركي السابق تريفور ريد والطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو، على الرغم من تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتريفور ريد البالغ 30 عاما والمتحدر من تكساس كان مسجونا في روسيا منذ العام 2020، أما ياروشنكو البالغ 53 عاما فكان مسجونا في الولايات المتحدة بموجب حكم بالحبس 20 عاما صدر بحقه في العام 2011.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن المفاوضات تطلبت "قرارات صعبة". وأضاف "المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها" ولفت إلى أن "عودته الآمنة شهادة على الأولوية التي توليها إدارتي لإعادة أميركيين محتجزين رهائن ومعتقلين ظلما في الخارج، إلى الوطن".

ورحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعملية التبادل. وجاء في بيان له "يسرّني أن أعلن الإفراج عن المواطن الأميركي تريفور ريدز الذي اعتُقل من دون وجه حق في روسيا". وتابع "ملتزمون ضمان تحرير كل المواطنين الأميركيين المعتقلين من دون وجه حق في الخارج".

وأكد مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة كانت قد بدأت محادثات مع روسيا قبل أشهر على الرغم من تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وريد طالب وعنصر سابق في مشاة البحرية الأميركية المارينز، حكمت عليه محكمة روسية في تموز/يوليو 2020 بالحبس تسع سنوات لإدانته بالاعتداء على شرطي تحت تأثير الكحول. كما أنه أمسك بذراع أحد الشرطيين الذي قاد السيارة المتوجهة إلى مركز الشرطة ما أدى إلى انحرافها عن مسارها، ولكم شرطيا آخر في البطن.

وأصر ريد على براءته بالقول إنه لا يذكر الواقعة. وبدأ إضرابًا عن الطعام بعدما أودع السجن في جمهورية موردوفيا الروسية. وقال حينها محاميه سيرغي نيكيتنكوف إن موكله وضع مرارا في حبس إفرادي ومنع حراس السجن تسليمه أي رسائل.

وأفاد التلفزيون الرسمي الروسي بأن ياروشنكو وصل إلى روسيا. وكان قد أوقف في ليبيريا في 2010، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة حيث حُكم عليه في أيلول/سبتمبر 2011 بالحبس 20 عاما. وقالت فيكتوريا زوجة ياروشنكو في تصريح لوكالة ريا نوفوستي إن عملية التبادل تمت في تركيا وإنها بانتظاره في مطار موسكو.