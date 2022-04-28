لأول مرة: وفد عربي يشارك بمسيرة إحياء ذكرى ضحايا معسكر الابادة "اوشفتس"

الوفد يضم مشاركين من دول عربية عديدة بينها البحرين، السعودية، المغرب ، سوريا ولبنان

لأول مرة يشارك وفد عربي مكون من 16 شخصا من دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في رحلة دراسية تستغرق عدة أيام في بولندا بمناسبة ذكرى المحرقة النازية، وتضم البعثة ممثلين من دول عربية عديدة بينها،سوريا، لبنان، البحرين، السعودية، تركيا، المغرب بالاضافة الى مواطنين عرب من إسرائيل وفلسطينيين من السلطة الفلسطينية.

وإفاد موقع "واينت " أن الوفد زار معسكر الإبادة وسيشارك اليوم في مسيرة الحياة، وسيكون أول وفد من نوعه، والذي يضم مشاركين من دول عربية عديدة ، يشارك بمسيرة إحياء ذكرى ضحايا معسكر الاعتقال "أوشفتس".

الوفد جزء من برنامج "شراكة" الذي أقيم بعد ابرام اتفاقيات إبراهيم من قبل شبان من دول عربية وإسرائيل، الرئيس الإسرائيلي للبرنامج قال :"هذا وفد مع أهمية تاريخية ونحن فخورين بأصدقائنا من كافة انحاء العالم والذي يرون أهمية للحاجة المسؤولية لدراسة وتدريس دروس المحرقة في الشرق الأوسط والذي فيه أجزاء واسعة تنكر المحرقة وتصغر حجمها وخصوصيتها".

إضافة الى نشطاء بارزين ومؤثرين شباب، يضم الوفد عبد العزيز خميس محرر صحيفة الشرق الأوسط السعودية، د. انيسة نكراتشي من المغرب والتي تقود منظمة نسوية اقليمية، فراس قاسم، معارض سوري وناشط اجتماعي، بروفيسور محمد الدجاني، والذي ينشط منذ سنوات عديدة لجعل تدريس المحرقة متاحا في العالم العربي.