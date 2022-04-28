على خلفية التوتر بالحرم القدسي:العاهل الاردني في زيارة لواشنطن

مصادر قالت ان العاهل الاردني يسعى لتجديد التفويض الممنوح له للتفاوض على المسجد الاقصى

على خلفية التوتر في الحرم القدسي، انطلق العاهل الأردني أمس بمرافقة زوجته الملكة رانيا في زيارة خاصة الى الولايات المتحدة، كما اجتمع العاهل الأردني أمس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين في عمان، ومن المتوقع أن يجتمع عبد الله مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وصرحت مصادر فلسطينية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الخميس أنه خلال القمة الثلاثية الأخيرة في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والعاهل الأردني عبد الله الثاني- شدد الأخير على رغبته بتجديد التفويض العربي الذي منح له لإجراء مفاوضات مع إسرائيل حول المسجد الأقصى.

وبحسب المصادر، اتفق القادة خلال الاجتماع على الحاجة لمواصلة تفعيل الضغوطات على إسرائيل "بعدم استفزاز الفلسطينيين والمسلمين في العالم خلال الفترة الحالية"، حيث أن الوضع في الحرم القدسي يمكن أن يحرك الشعوب للاحتجاج ضدهم وضد حكوماتهم، وهو أمر يجلب الفائدة للحركات الاسلامية في المنطقة.