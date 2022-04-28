منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 150 إصابة بـ"السالمونيلا" بسبب منتجات الشوكولاتة

تسبب بكتيريا السالمونيلا في أعراض معوية حادة ،من بينها الإسهال والتشنجات المعوية وارتفاع درجة جرارة الجسم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم إبلاغها بتسجيل أكثر من 150 إصابة بـ"السالمونيلا" مرتبطة بمنتجات الشوكولاتة في 11 دولة في أوروبا والولايات المتحدة. وقد تم تصنيع منتجات شكولاتة كيندر ("Kinder Surprise" و"Kinder Mini Eggs" و"Kinder Surprise Max 100g" و "Kinder Schoko-Bons") بمنشأة في بلجيكا،

وقالت المنظمة إنه "تأثر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات بشكل متفاوت بتفشي المرض، فيما ن قلت تسع حالات إلى المستشفى، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات"وتتسبب بكتيريا السالمونيلا في أعراض معوية حادة في بعض الأحيان، من بينها الإسهال والتشنجات المعوية وارتفاع درجة حرارة الجسم وحتى التقيؤ.

وكانت برطانيا قد أبلغت منظمة الصحة العالمية في 27 مارس/آذار المنصرم بمجموعة من الإصابات ب"النوع 34 من عدوى السالمونيلا التيفية أحادية الطور"، وربطت التحقيقات تفشي المرض بالشوكولاتة المنتجة في بلجيكا، والتي تم توزيعها في 113 دولة على الأقل.

وأصدرت شبكة هيئات سلامة الأغذية الدولية إنفوسام "INFOSAN" تنبيها عالميا في 10 أبريل/نيسان الجاري، لبدء عملية سحب منتجات شكولاتة كيندر. ويتم تقييم مخاطر الانتشار في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية وعالمي ا على أنها معتدلة حتى تتوفر معلومات حول الاسترداد الكامل للمنتجات.