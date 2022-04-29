بايدن: "لن نسمح لروسيا بترهيب" أوروبا عبر خفض إمدادات الطاقة

بايدن: " لن نسمح لروسيا باستخدام نفطها وغازها لتجنّب التداعيات الناجمة عن عدوانها"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ الولايات المتّحدة لن تسمح لروسيا بأن تمارس "ابتزاز الغاز" للضغط على حلفاء بلاده الأوروبيين والالتفاف على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن "لن نسمح لروسيا بممارسة الترهيب أو الابتزاز هرباً من هذه العقوبات. لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتجنّب التداعيات الناجمة عن عدوانهم".

وأضاف "نعمل مع دول أخرى، مثل كوريا واليابان وقطر لمساعدة حلفائنا الأوروبيين المهدّدين بابتزاز الغاز الذي تمارسه روسيا".

وقطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة الأربعاء كلّ صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، في قرار أثار مخاوف من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب بل في القارة العجوز بأسرها.