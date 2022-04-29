الرئيس الإيراني: "اسرائيل مازالت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية"

ابراهيم رئيسي: تطبيع العلاقات مع اسرائيل كتربية الافعى في الكُمّ

اعتبر الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، ان اسرائيل تهدد كل دول المنطقة وهوية العالم الاسلامي، معتبرا مَثَل الدول التي تطبع علاقاتها معها بانه كمن يربي افعى في كُمّه. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

جاء هذا خلال استقباله سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية في طهران مساء الخميس، واكد رئيسي بان الامة الاسلامية بحاجة الى الوحدة في هذه الظروف، واضاف: "ان تيار التكفير قد تحول اليوم الى بيدق لاعداء الامة الاسلامية ويبادر لقتل المسلمين في الارض الاسلامية في سياق مصالحهم السلطوية".

وقال رئيسي: "ان اسرائيل مازالت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمة الإسلامية، وفلسطين المظلومة هي مفتاح وحدة الأمة الإسلامية. وعلى الرغم من أن فلسطين هي الضحية الرئيسية للكيان القاتل للاطفال، إلا أن التغافل والسذاجة تجاه النوايا الشريرة والتوسعيةلاسرائيل يهدد المنطقة بأسرها وهوية العالم الإسلامي". واضاف: "الدول التي تطبع علاقاتها مع الكيان الصهيوني الدموي هو كمن يربي أفعى في كمّه، وهذه الخطوة ستثير بلا شك غضب ما يقرب من ملياري مسلم في العالم".

واكد رئيسي انّ "الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، واستخدام الأسلحة المحظورة ضد الفلسطنيين، وزيادة الضغوط على أهالي القدس والضفة الغربية، وتدنيس حرمة المسجد الاقصى لم يخدم مطلقا استقرار وامن اسرائيل.

واشار رئيسي إلى مكانة يوم القدس في إحياء قضية فلسطين والمقاومة في المنطقة، مشددا على أن يوم القدس باعتباره إرث ومبادرة ذكية لقائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني الذي ابقى قضية فلسطين والمقاومة باعتبارها القلب النابض للعالم الإسلامي.