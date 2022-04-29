وزارة الخارجية الإسرائيليّة تدعو الإسرائيليين إلى مغادرة المناطق المولدوفيّة الموالية لروسيا

جاء هذا الإعلان في أعقاب تدهور الوضع الأمني ​​ومخاوف من نشاط روسي في المنطقة

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، الإسرائيليين في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا إلى "المغادرة في أسرع وقت ممكن في ظل التدهور الأمني". وجاء في بيان صادر عن الوزارة "بتوصية كل من يخطط للسفر إلى هناك بإلغاء رحلته".

ووقعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عدد من الانفجارات في المحافظة الانفصالية، ويخشى أن تكون هذه عمليات كاذبة استعدادًا لاحتمال تورط روسي في المكان.

وقال مسؤولون روس انهم مهتمون بإنشاء ممر بري من روسيا إلى المقاطعة، وفي غضون ذلك، غرد سفير إسرائيل في مولدوفا، جويل ليون، بأنه "على ضوء الأحداث الأخيرة في المنطقة، أود أن أعرب عن قلقنا بشأن الوضع في المنطقة وفي إسرائيل مطالبين بتهدئة المنطقة". وأضاف أن "بين إسرائيل ومولدوفا تضامن كامل في هذا الوضع الصعب".