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الرئيسان الروسي والأوكراني مدعوّان إلى قمة مجموعة العشرين وبوتين يستجيب

i24NEWS - AFP/Reuters

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صورة جماعية نشرها المكتب الإعلامي لقمة العشرين في بوينوس آيرس في مسرح كولون في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018
Media Office of the Group of Twenty / AFPصورة جماعية نشرها المكتب الإعلامي لقمة العشرين في بوينوس آيرس في مسرح كولون في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

بوتين قبل دعوة الرئيس الاندونيسي لحضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الجمعة أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو "دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين"، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.

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وأوضح الزعيم الإندونيسي في خطاب بالفيديو أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر. 

وواجهت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء غزو أوكرانيا.  لكن جاكرتا قاومت الضغوط مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل "محايدة" وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن. 

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر الأربعاء أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي. 

كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس. وقال "بهذه المناسبة شكر الرئيس بوتين إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر". 