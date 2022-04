نواب أميركيون يحذرون من أعمال عنف ضد المسيحيين في القدس

حذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من تصاعد الهجمات على الطائفة المسيحية في القدس، وحثته على العمل مع إسرائيل لدعم حريتها الدينية.

وجاء في بيان صادر عن نواب ديمقراطيين وجمهوريين أن "تصرفات الجماعات المتطرفة القادرة على التصرف مع الإفلات من العقاب تهدد بشكل مباشر الحرية الدينية للمجتمع المسيحي في القدس وتقوض التاريخ الثري للتعاون بين الأديان داخل المدينة" .

وقام النواب بتسليط الضوء على ثلاث حوادث "اعتداءات على رجال دين وممتلكات كنائس" في القدس، حيث حاول إسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2020، إضرام النار في كنيسة كل الأمم على جبل الزيتون، وفي 2021، وقعت أربع أعمال تخريب على مدى شهر استهدفت دير الكنيسة الرومانية، وفي مايو/أيار 2021، قام ثلاثة شبان إسرائيليين بالإعتداء على كاهن أرمني.

واستمروا النواب في التحذير من أن "جدوى" الوجود المسيحي في القدس معرضة للخطر "على الرغم من الحماية العامة التي توفرها إسرائيل للأقليات الدينية".