نواب أميركيون يحذرون من أعمال عنف ضد المسيحيين في القدس

دعا المشرعون، بلينكن إلى "العمل مع إسرائيل من أجل "دعم ... حرية الدين ومحاسبة الجماعات المتطرفة"

حذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أمس الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من تصاعد الهجمات على الطائفة المسيحية في القدس، وحثته على العمل مع إسرائيل لدعم حريتها الدينية.

وجاء في بيان صادر عن نواب ديمقراطيين وجمهوريين أن "تصرفات الجماعات المتطرفة القادرة على التصرف مع الإفلات من العقاب تهدد بشكل مباشر الحرية الدينية للمجتمع المسيحي في القدس وتقوض التاريخ الثري للتعاون بين الأديان داخل المدينة" .

وقام النواب بتسليط الضوء على ثلاث حوادث "اعتداءات على رجال دين وممتلكات كنائس" في القدس، حيث حاول إسرائيلي في ديسمبر/كانون الأول 2020، إضرام النار في كنيسة كل الأمم على جبل الزيتون، وفي 2021، وقعت أربع أعمال تخريب على مدى شهر استهدفت دير الكنيسة الرومانية، وفي مايو/أيار 2021، قام ثلاثة شبان إسرائيليين بالإعتداء على كاهن أرمني.

واستمروا النواب في التحذير من أن "جدوى" الوجود المسيحي في القدس معرضة للخطر "على الرغم من الحماية العامة التي توفرها إسرائيل للأقليات الدينية".

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ونقل المشرعون عن البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس الذين حذروا في ديسمبر/كانون الأول 2021 من "محاولة منهجية" لطرد المسيحيين من القدس، وأضافوا، "إنها ليست ضربة للحرية الدينية فحسب ، بل لها أيضًا عواقب إنسانية".

دعا المشرعون، بقيادة النائب الديمقراطي خواكين كاسترو والنائب الجمهوري جوس بيليراكيس، بلينكن إلى العمل مع إسرائيل من أجل "دعم ... حرية الدين ... ومحاسبة الجماعات المتطرفة التي" تهاجم المجتمع المسيحي.