موجة شديدة الحرارة تجتاح الهند وباكستان

أكدت الوزيرة الباكستانية المسؤولة عن مكافحة تغير المناخ، حثت شيري رحمن، أن باكستان أصدرت أمس الجمعة، تحذيرا من الحرارة المرتفعة بعد أن شهدت درجات حرارة لا مثيل لها في شهر/مارس آذار منذ 61 عاما، فيما في أُغلقت في الهند المجاورة المدارس وخلت الشوارع من المارة في بعض المناطق مع غياب أي مؤشر على تراجع موجة الحر القائظ.

وحثت شيري رحمن، الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم على اتخاذ إجراءات احترازية من الموجة الحارة الشديدة والتي وصلت فيها درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى 47 درجة مئوية، مؤكدة في بيان لها أن “هناك توقعات بأن درجات الحرارة في باكستان قد ترتفع بمقدار يتراوح بين ست وثماني درجات مئوية عن المتوسط. ووفقا لتقارير الأرصاد فمارس هو الأشد حرارة منذ 1961″.

وحذر علماء من أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر التأثيرات المرتبطة بالحرارة في المنطقة وربطوا البداية المبكرة للصيف القائظ بالتغير المناخي. وقالت رحمن إن "البلاد انتقلت للمرة الأولى إلى طقس فصل الصيف من الشتاء دون أن تمر بفصل الربيع".