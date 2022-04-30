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مدريد تمدد 15 يوما اغلاق حدودها البرية مع المغرب

i24NEWS - AFP

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ملك إسبانيا فيليبي السادس والملك المغربي محمد السادس
(AP Photo/Thibault Camus)ملك إسبانيا فيليبي السادس والملك المغربي محمد السادس

سيتم تمديد إغلاق الحدود مع المغرب "15 يوما

أعلنت مدريد السبت أن الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الافريقية، سيظلان مغلقين لمدة 15 يومًا "لاستكمال تفاصيل إعادة فتحهما".

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وقالت وزارة الداخلية الإسبانية أن الجيبين اللذين اغلقا خلال تفشي فيروس كورونا في ربيع 2020 وبقيا مغلقين بسبب أزمة دبلوماسية عام 2021، كان يفترض إعادة فتحهما "منتصف ليل السبت 30 نيسان/أبريل".

لكن بحسب الأمر الذي نشر في الجريدة الرسمية، سيتم تمديد إغلاق الحدود مع المغرب "15 يوما حتى يتم الانتهاء من شروط إعادة فتح مراكز الحدود عند الدخول والخروج من سبتة ومليلية بشكل منظم وتدريجي".

وتابعت وزارة الداخلية أن العملية تتعلق ب"إنهاء كافة التفاصيل والآليات التي تنظم إعادة فتح الحدود البرية" والتي أشارت في بيانها إلى أنها "عززت قوات الشرطة" في الجيبين.

في 18 آذار/مارس، أنهت مدريد أزمة دبلوماسية دامت سنة بعد أن تراجعت عن موقفها من مسألة الصحراء الغربية واعترفت بخطة الحكم الذاتي المغربية لهذه المنطقة المتنازع عليها.