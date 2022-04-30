تم إحباط محاولة الاغتيال قبل نحو ستة أشهر

أكد مسؤول أمني كبير، اليوم (السبت)، أن الموساد اعتقل قبل ستة أشهر من خططوا لشن هجوم وإلحاق الأذى بالسفارة الإسرائيلية في تركيا، وان الموساد كان قد عمل على الأراضي الإيرانية، وحققوا مع القاتل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي. جاء هذا بحسب تقرير نشره موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العبريّة (كان).

"النظام الإيراني يحاول مؤخرًا إيذاء الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم. وتنضم المحاولة الفاشلة لإيذاء الدبلوماسي الإسرائيلي في تركيا، والجنرال الأمريكي في ألمانيا، والصحفي في فرنسا، إلى هجمات إرهابية أخرى أحبطها الموساد في قبرص، كولومبيا، كينيا وتركيا".

ظهر منصور رسولي في فيديو تم نشره الليلة، وتم إرساله لإنشاء شبكة عملياتية من العناصر الأجنبية. وكما يشهد الرسولي نفسه، انه أُرسل لاغتيال ثلاثة أهداف غربية لمصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونسب المسؤول الأمني ​​الكبير نجاح الهجوم المضاد إلى "التعاون الوثيق بين الموساد وأجهزة المخابرات العالمية، وبفضله يتم إحباط هذه المحاولات مرارًا وتكرارًا مما يوضح لصناع القرار في طهران أن العالم على دراية "بأنشطة إيران في المنطقة".