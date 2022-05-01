السعودية والمغرب ودول عربية واسلامية أخرى تعلن أن الاثنين أول أيام عيد الفطر

يحل أول عيد الفطر في السلطة الفلسطينية، مصر، لبنان، وتونس، غدا الإثنين

أعلنت السعودية والمغرب ودول عربية واسلامية أخرى أن الاثنين أول أيام عيد الفطر، فيما لم تحدد دولٌ أخرى يوم العيد بعد.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأحد، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الاثنين 2 مايو/أيار 2022 الموافق لفاتح شوال 1443 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

ومن جانب آخر، أوضح الديوان الملكي السعودي أنّ الأحد هو المكمّل لشهر رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، والإثنين هو مطلع شهر شوال الموافق أوّل أيام عيد الفطر.

ويحل أول عيد الفطر في السلطة الفلسطينية، مصر، لبنان، وتونس، غدا الإثنين، وفق بيانات صادرة عن مفتي الاراضي الفلسطينية محمد حسين، ونظيريه المصري شوقي علام، واللبناني عبد اللطيف دريان، والتونسي عثمان بطيخ.

وصدر الموقف ذاته عن الأوقاف اليمينة، ونظيرتها في قطر والصومال، وديوان الوقف السني في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية الكويتية، ولجنة تحري الهلال في الإمارات، حسب موقع الميادين.

وفي نفس السياق، أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، والمجلس العلمي الفقهي السوري، ودار الإفتاء الليبية، ولجنة الأهلة في وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، الإثنين أول أيام عيد الفطر.