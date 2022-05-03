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إسرائيل تقدر أن روسيا لن تعتذر عن تصريح لافروف المعادي للسامية، وتستعد لإعادة فتح السفارة في كييف

i24news

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإماراتي عقب محادثاتهما في موسكو في 17 مارس 2022.
EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFPوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإماراتي عقب محادثاتهما في موسكو في 17 مارس 2022.

تستعد وزارة الخارجية لإرسال فريق دبلوماسي لفحص مبتى السفارة في العاصمة الأوكرانية

 تشير التقديرات في إسرائيل، إلى أن الروس لن يعتذروا عن تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي سئل في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية عن مزاعم روسية بشأن التصورات النازية في أوكرانيا وقال إن "هتلر كان أيضًا بدم يهودي".

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لكن وزير الخارجية يائير لابيد وصف المحادثة مع السفير الروسي بأنها "صعبة" وتقدر اسرائيل أنه على الرغم من الكلمات القاسية التي قيلت، فإن موسكو ستحتوي الرد الإسرائيلي على لافروف. جاء هذا بحسب ما نشر موقع "واينت" الاسرائيلي.

تدرس وزارة الأمن إمكانية أولية لتوسيع المساعدة الأمنية لأوكرانيا بعد قرار إمداد كييف بالخوذات والسترات. ولكن لم يُتخذ القرار بعد، وهناك شك أن تزود إسرائيل أسلحة هجومية لأنها تخاطر بأزمة مفتوحة مع الروس التي قد تضر بالمصالح الأمنية في سوريا.

في غضون ذلك، تستعد وزارة الخارجية لإرسال فريق دبلوماسي إلى كييف للتحقق من حالة السفارة الإسرائيلية. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها موظفو السفارة إلى العاصمة الأوكرانية منذ إجلائهم إلى بولندا عندما اندلعت الحرب وسيبقى الموظفون هناك لبضعة أيام.

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