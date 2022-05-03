وزارة الخارجية الروسية تتهم إسرائيل "بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"

اتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء) إسرائيل "بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"

ردت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الثلاثاء) بحدة على تصريحات وزير الخارجية يائير لبيد. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد المعادية للتاريخ تفسر دعم إسرائيل لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أدان لبيد بشدة تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بل واستدعى السفير الروسي في إسرائيل لإجراء محادثة.

بعد أن كرر وزير الخارجية الروسي لافروف المزاعم الروسية يوم الأحد بأن أوكرانيا ملوثة بـ "النازية" وادعى أن كون رئيس أوكرانيا فولوديمير زالانسكي يهوديا لا يعني ان لا علاقة له وأن "هتلر كان أيضًا يحمل دماءً يهودية".

وبعد هذه التصريحات هاجم وزير الخارجية يائير لبيد وزير الخارجية الروسي أمس. وقال لبيد "كلماته لا تغتفر، سيتم استدعاء السفير الروسي لإجراء محادثة". كما أدان وزير الاتصالات يوعاز هاندل بشدة تصريحات لافروف.

وقال لبيد: "اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست، وإن أكثر مستويات العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسهم بمعاداة السامية. تصريحات وزير الخارجية لافروف فاضحة ولا تغتفر وخطأ تاريخي فظيع".