"معدي وقاتل": بيل جيتس يحذر من احتمال انتشار سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا

بيل غيتس يحذر من متغير فيروس كورونا " أكثر فتكا وانتشارا"

حذر بيل جيتس الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مايكروسوفت من احتمال ظهور سلالة جديدة من كورونا غير مكتشفة ويدعو دول العالم للاستعداد. وذكرت شبكة سكاي نيوز هذا الأسبوع من بيان جيتس: "العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الأمر"، مضيفًا أنه بينما لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا"، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة "يزيد كثيرًا عن 5٪".

وتابع قائلًا "ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متغيرًا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل أكثر فتكًا"، مضيفًا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى".

وأضاف جيتس "هذه مأساة أننا غير قادرين على التغيير والإستعداد بعد أن رأينا ما يمكن أن يفعله الوباء بالعالم"، مشيرًا إلى أن الاهتمام الدولي يتركز الآن على الأزمة في أوكرانيا، والجميع يتجاهل ما قد يسببه الفيروس لاحقًا"

وحث غيتس، على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء والمتخصصين في الأوبئة ووصولًا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي.

ومنذ تفشي وباء كورونا في ديسمبر 2019 ، لقي أكثر من 6.2 مليون شخص على مستوى العالم حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس.