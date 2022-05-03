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الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان مباحثات حول إمكانية عقد اجتماع لقادة المنطقة خلال زيارة جو بايدن للقدس

i24NEWS

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الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض ، 27 أغسطس 2021 ، في واشنطن
AP Photo/Evan Vucciالرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض ، 27 أغسطس 2021 ، في واشنطن

فكرة الإجتماع لقادة المنطقة تم طرحها أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، بنظيره الأمريكي

أفادت صحيفة واللا نيوز الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن  الولايات المتحدة تجري مع وإسرائيل مباحثات حول إمكانية عقد اجتماع لقادة المنطقة في إطار زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للقدس في نهاية يونيو/حزيران المقبل.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن فكرة الإجتماع لقادة المنطقة تم طرحها أثناء لقاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، بنظيره الأمريكي جيك سوليفان في أبريل/نيسان المنصرم حيث ناقشا الطرفين تفاصيل الزيارة.

ووفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير، فإن الهدف من مثل هذا الاجتماع الإقليمي هو استمرار زخم "قمة النقب" التي عقدت في نهاية شهر مارس/آذار وإرسال رسالة إلى العالم حول أهمية "اتفاقيات إبراهيم" وضرورة تعزيزها.

وأضافت صحيفة واللا نيوز الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تكون زيارة بايدن قصيرة نسبيا وتستغرق ما بين 24 و 36 ساعة فقط، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه كرئيس. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستغل الزيارة لزيارة دول أخرى في المنطقة.

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