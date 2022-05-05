غوتيريش يدعو الى اجراء انتخابات "نزيهة وحرة" في لبنان ونزع سلاح حزب الله

جاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في اطار تقريره النصف السنوي لمجلس الامن الدولي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره النصف السنوي الى مجلس الأمن لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان" بتاريخ 15 أيار/مايو، داعيا الى تشكيل سريع للحكومة بعد الانتخابات "بمشاركة كاملة من النساء والشباب"، كما دعا بنفس الوقت إلى نزع وتفكيك سلاح سلاح حزب الله وتحوله الى "حزب سياسي" مطالبا السلطات اللبنانية فرض سيطرتها على كل البلاد.

وشدد الأمين العام بحسب النشر في "العربية" على أن "الاستقطاب السياسي في لبنان قد تعمق وان الشعب اللبناني يصارع بصورة يومية لتلبية احتياجاته الأساسية الجوهرية"، حيث يعاني البلد من انهيار اقتصادي بدأ عام 2019 تفاقم بسبب عدم اتخاذ اي خطوات جدية لمعالجته من قبل الفصائل السياسية.

كما أشار غوتيريش إلى عدم محاسبة اية جهة حتى الآن على انفجار مرفأ بيروت وإن اللبنانيين يطالبون "بالحقيقة والعدالة"، مكررا دعوته إلى إجراء "تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف" مشددا على ضرورة احترام "استقلال القضاء".

وكرر غوتيريش في تقرير مطالبه الرئيسية المتمثلة في فرض الحكومة اللبنانية سيادتها على جميع أنحاء البلاد ونزع سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية وتفكيكها.وقال غوتيريش إن احتفاظ حزب الله "بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".

كما لفت إلى إعلان قائد حزب الله حسن نصر الله في شباط/فبراير بأن الحركة تمتلك الآن القدرة على تحويل آلاف من صواريخها "إلى صواريخ دقيقة" وأنها تقوم بتصنيع طائرات بدون طيار "منذ فترة طويلة".

وطالب الامين العام السلطات اللبنانية على "تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها".وقال: "ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وأي جماعات مسلحة أخرى من امتلاك سلاح وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة"، مشدداَ على أن ذلك يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

واعتبر غوتيريش أن استمرار مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا يهدد لبنان ويجره إلى صراعات إقليمية تقوض استقراره، ودعا دول المنطقة التي لديها علاقات وثيقة من المنظمة المسلحة لتشجيعها الى نزع السلاح وأن يتحول الى "حزب سياسي مدني فقط".