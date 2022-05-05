زعماء العالم يهنئون بيوم استقلال إسرائيل الـرابع والسبعين

من ابرز التهاني كانت رسالة الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الهندية ورئيس اليونان

بعث عدد من زعماء العالم تهانيهم الى الرئيس الاسرائيلي بمناسبة يوم الاستقلال الـ74 لدولة إسرائيل، حيث تم استعراض ابرز هذه التهاني خلال مراسم تكريم المتفوقين في الجيش الإسرائيلي في مقره بمدينة القدس صباح اليوم، وكان من من أبرز المهنئين :الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينمر، رئيس الحكومة الهندية نيرندرا مودي ورئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو، وغيرهم.

الرئيس الأمريكي قال في تهنئته :"الرئيس هرتسوغ، يشرفني أن أبعث لك أطيب تمنيات الشعب الأمريكي ليوم الميلاد الـ74 لدولة إسرائيل، الصداقة المتينة والطويلة بين بلدينا بدأت من اللحظة التي كانت بها الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم التي اعترفت بإسرائيل كدولة مستقله، وكانت بعد 11 دقيقة فقط من إقامتها".

وأضاف :"على مدار 74 عاما من التقدم والشراكة حصلنا على الكثير من الأمور، ابتداء من التعاون البحثي والعلمي والتكنلوجي الرائد وحتى خلق علاقات اقليمية جديدة تضمن أمن إسرائيل". وتابع "الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة كانت حيوية للولايات المتحدة، وانا اعتقد أن هذا ايضا لإسرائيل، العلاقات بيننا متينة وأنا فخور بالوقوف الى جانب إسرائيل اليوم ودائما، يوم استقلال سعيد!".

رئيس الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو قالت في تهنئتها المصورة:"بمناسبة هذا الحدث السعيد، نحن سعداء لمشاركتكم بمناسبة مرور 74 عاما على الاستقلال، تقريبا يوبيل ونصف على اقامة دولة اسرائيل، أطيب التمنيات لأصدقائنا في إسرائيل".رئيس حكومة الهند نرندرا مود قال في تهنئته "باسم الحكومة والشعب الهندي، اتقدم بأحر تمنياتي إلى أصدقائنا في إسرائيل".

من جانبه شدد رئيس حكومة اليابان فوميو كيشيدا في تهنئته أنه "أهنئ إسرائيل من أعماق قلبي بمناسبة يوم الاستقلال الـ74، اليابان وإسرائيل تحتفلان بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما، اتمنى لإسرائيل استمرار التطور والسعادة لجميع مواطنيها".