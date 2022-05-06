الإدارة الأمريكية تبعث برسالة إلى إسرائيل قبيل زيارة بايدن: "لا توافقوا على البناء في المستوطنات"

أرسل الأمريكيون رسالة واضحة لإسرائيل بعدم الموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات

تحسبا للإعلان المرتقب عن انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط وبناء آلاف الوحدات السكنية، بعث البيت الأبيض برسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها أن عليها الامتناع عن الموافقة على بناء وحدات سكنية في المستوطنات.

تم نقل الرسالة في محادثات بين ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين مختلفين ومسؤولين كبار في إسرائيل مؤخرًا. ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت مع موقع N12 الاسرائيلي، فإن البيت الأبيض اشترط زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل الشهر المقبل بحقيقة أنه لن يكون هناك إعلان جديد عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأمور، فإن المجلس الأعلى للتخطيط المسؤول عن المصادقة على البناء في المستوطنات سوف يجتمع في الأيام العشرة القادمة، ومن المتوقع أن يصدر إعلان بهذا المعنى قريبًا. وبحسب مصادر في اسرائيل، فإن أحد أسباب الضغط لعقد المجلس هو خلق نفس المساحة لزيارة بايدن، وهو أيضًا سبب عدم الإعلان عن اجتماع المجلس حتى الآن، طالما أن وفد الرئيس الأمريكي متواجد في اسرائيل.