كوبا: ثمانية قتلى وإصابات وأكثر من30 مفقودا بانفجار فندق ساراتوغا في هافانا

"حتى الآن، تأكد مصرع أربعة أشخاص، عمليات البحث مستمرة في الفندق حيث يمكن أن يكون آخرون عالقين"

قال التلفزيون الرسمي في كوبا، اليوم الجمعة، إن الانفجار في فندق بوسط هافانا، أسفر عن مقتل 8 وإصابات نحو 30 شخصا، وانهيار جزء من مبنى الفندق فئة الـ 5 نجوم. وفق حصيلة أولية ادلى بها السكرتير الاول للحزب الشيوعي في العاصمة الكوبية لويس أنطونيو توريس ايريبار.

وأصدر مكتب الرئيس الكوبي بيانا جاء فيه، أن التقارير الأولية تشير إلى أن انفجار الفندق نجم عن تسرب للغاز.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث، مشيرين إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بالسيارات والحافلات التي كانت متواجدة أمام الفندق.

وقالت الرئاسة الكوبية في تغريدة على تويتر نقلت فيها تصريحات توريس "حتى الآن، تأكد مصرع أربعة أشخاص، عمليات البحث والإسعاف مستمرة في الفندق حيث يمكن أن يكون آخرون عالقين" تحت الأنقاض.