عقب مخاوف من هجوم إيراني أجرت الشرطة الهندية تدريبات شاركت فيها القوات الإسرائيلية حول السفارة

أفادت قناة إيران الدولية، التي تعمل في بريطانيا، اليوم السبت، أنه عقب مخاوف من هجوم إيراني على السفارة الإسرائيلية في دلهي، أجرت الشرطة الهندية تدريبات شاركت فيها القوات الإسرائيلية حول السفارة. وأثناء ذلك، أغلقت جميع الشوارع المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في دلهي، وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات.

في غضون ذلك، عثرت قوات الأمن الهندية على طرد باسم القائد السابق في فيلق القدس الذي اغتيل على يد الجيش الأمريكي، قاسم سليماني، والذي كان من المقرر أن يصل إلى السفارة الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فقد شاركت في التدريبات قوات من الشرطة بالإضافة إلى القوات الخاصة الهندية لمكافحة الإرهاب. كما أفادت الأنباء أن السفارة في دلهي أصبحت أحد الأهداف المهمة للإيرانيين لمهاجمة أهداف إسرائيلية. وأضافت أن الشوارع المحيطة بالسفارة مجهزة بكاميرات مراقبة وتحت حراسة مشددة.

قبل نحو أسبوع، أفاد موقع إيراني عن إحباط محاولة إيرانية لإيذاء دبلوماسيين إسرائيليين في اسطنبول. وبحسب النبأ، فقد تم اعتقال المشتبه به، وهو عنصر في وحدة 840 التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وتم اقتياده للاستجواب في دولة أوروبية.