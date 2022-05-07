English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • لأول مرة علنًا وبمساعدة جاريد كوشنر: "السعودية ستستثمر ملايين الدولارات في إسرائيل"

لأول مرة علنًا وبمساعدة جاريد كوشنر: "السعودية ستستثمر ملايين الدولارات في إسرائيل"

i24news

دقيقة 1
كبير مستشاري الرئيس السابق ترامب جارد كوشنير، ومبعوثه الخاص الى الشرق الاوسط آفي بيركوفيتش
AP/Andrew Harnik 2020 ©كبير مستشاري الرئيس السابق ترامب جارد كوشنير، ومبعوثه الخاص الى الشرق الاوسط آفي بيركوفيتش

كوشنر يخطط لاستثمارات في شركات إسرائيلية بملايين الدولارات، باستخدام أموال من المملكة العربية السعودية

يخطط صندوق الأسهم الخاصة "Affinity Partners"، المملوك من قبل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاستثمار ملايين الدولارات في شركات إسرائيلية ناشئة لأول مرة باستخدام أموال سعودية، جاء هذا حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، اليوم السبت.

Video poster

في الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق المملوك لكوشنر مبالغ ضخمة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار من قبل مستثمرين دوليين، عندما نقلت تقارير إعلامية أميركية عن صندوق الاستثمار السعودي ملياري دولار إلى صندوقه، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها "توجيه" أموال سعودية مباشرة إلى شركات ومصالح وإسرائيلية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق