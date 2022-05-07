لأول مرة علنًا وبمساعدة جاريد كوشنر: "السعودية ستستثمر ملايين الدولارات في إسرائيل"

كوشنر يخطط لاستثمارات في شركات إسرائيلية بملايين الدولارات، باستخدام أموال من المملكة العربية السعودية

يخطط صندوق الأسهم الخاصة "Affinity Partners"، المملوك من قبل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لاستثمار ملايين الدولارات في شركات إسرائيلية ناشئة لأول مرة باستخدام أموال سعودية، جاء هذا حسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، اليوم السبت.

في الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق المملوك لكوشنر مبالغ ضخمة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار من قبل مستثمرين دوليين، عندما نقلت تقارير إعلامية أميركية عن صندوق الاستثمار السعودي ملياري دولار إلى صندوقه، بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها "توجيه" أموال سعودية مباشرة إلى شركات ومصالح وإسرائيلية.